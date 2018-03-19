Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные реформы в течение нового срока Путина, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС

Одним из сюрпризов президентской кампании–2018 стало то, что главный кандидат, Владимир Путин , решил не раскрывать свои планы после выборов, таким образом как бы запросив у избирателей своего рода карт-бланш.

Результаты выборов дают Путину широкие полномочия для проведения непопулярных и болезненных реформ, однако вероятность их реализации остается под вопросом.

Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные экономические реформы в течение нового срока Путина, т.е. любые системные и серьезные шаги в этом направлении будут крайне позитивно восприняты рынком.

Вероятность реализации этого сценария прояснится в ближайшие несколько недель.