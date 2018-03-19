Ещё
Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные реформы в течение нового срока Путина, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные реформы в течение нового срока Путина, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Одним из сюрпризов президентской кампании–2018 стало то, что главный кандидат, Владимир Путин, решил не раскрывать свои планы после выборов, таким образом как бы запросив у избирателей своего рода карт-бланш.
Результаты выборов дают Путину широкие полномочия для проведения непопулярных и болезненных реформ, однако вероятность их реализации остается под вопросом.
Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные экономические реформы в течение нового срока Путина, т.е. любые системные и серьезные шаги в этом направлении будут крайне позитивно восприняты рынком.
Вероятность реализации этого сценария прояснится в ближайшие несколько недель.
Прайм: последние новости
Путин назначит новый кабмин после инаугурации Путин назвал свой результат на президентских выборах "очень достойным" Развитие дипломатического кризиса с Великобританией будет сказываться на динамике торгов, - Андрей Кочетков,аналитик компании "Открытие Брокер"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»456
Еще одна страна вышлет российских дипломатов455
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина241
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»179
Панин опубликовал голое селфи c барышней46
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение