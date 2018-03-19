В ЦИК подвели предварительные итоги выборов

Памфилова рассказала о результатах подсчета 99,84% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК

Согласно данным Центризбиркома, за Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.

Голосование прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек.