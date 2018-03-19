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В ЦИК подвели предварительные итоги выборов
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Памфилова рассказала о результатах подсчета 99,84% протоколов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным Центризбиркома, за Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.
Далее идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского — 1,04%, Борис Титов получил 0,76% голосов, у Максима Сурайкина — 0,68%, а за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65% избирателей.
Голосование прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек.
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