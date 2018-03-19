Анатолий Локоть уклонился от прямого ответа об участии в губернаторских выборах в сентябре 

Позиция Анатолия Локтя после того, как стали известны итоги голосования на территории Новосибирской области, не изменилась — он подтвердил, что решение будет зависеть от позиции КПРФ в целом.
Мэр заявил: «Это должна сказать партия: партийная организация и партия целиком. Я — не индивидуалист-политик, который стягивает все на себя и старается стать центром внимания».
По его мнению, уже в ближайшее время КПРФ «очень внимательно» проанализирует результаты выборов по всей России и примет решение, по результатам которого и определится кандидатура от КПРФ на губернаторские выборы.
Анатолий Локоть, которого аналитики называют главным соперником врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в случае, если оба политика пойдут на выборы, также заявил, что он предвидит, что «выборы губернатора Новосибирской области будут острыми и конкурентными».