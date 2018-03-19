Анатолий Локоть уклонился от прямого ответа об участии в губернаторских выборах в сентябре

Мэр заявил: «Это должна сказать партия: партийная организация и партия целиком. Я — не индивидуалист-политик, который стягивает все на себя и старается стать центром внимания».

По его мнению, уже в ближайшее время КПРФ «очень внимательно» проанализирует результаты выборов по всей России и примет решение, по результатам которого и определится кандидатура от КПРФ на губернаторские выборы.