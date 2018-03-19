Президент Казахстана поздравил Путина с отличными результатами на выборах

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.

По данным ЦИК, Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей, самую большую в истории России