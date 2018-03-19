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Президент Казахстана поздравил Путина с отличными результатами на выборах
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Президент Казахстана поздравил Путина с отличными результатами на выборах 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.
По данным ЦИК, Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей, самую большую в истории России.
Выборы главы государства прошли в России 18 марта. В Министерстве внутренних дел констатировали отсутствие серьезных нарушений в ходе президентских выборов. На момент закрытия избирательных участков, отметили в МВД, нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, не зафиксировано.
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