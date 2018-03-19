В Омской области Путин набрал 67% голосов 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 67,31% голосов после обработки 100% протоколов в Омской области, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 20,39%, согласно данным табло ЦИК РФ.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта.
В Омской области обработано 100% протоколов. Владимир Путин получил 67,31% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин —20,39%, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,24% голосов.
За телеведущую Ксению Собчак в Омской области проголосовали 1,54%, за Сергея Бабурина — 1,13%, за лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского — 0,82%. Борис Титов набрал 0,63%, Максим Сурайкин — 0,61%.
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