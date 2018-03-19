В Госдуме рассказали о количестве иностранных наблюдателей на выборах

"Небывалый интерес вызвали эти выборы. Из 115 стран приехали 1513 международных наблюдателей. Такого количества наблюдателей не было никогда до этого", — сказал Чепа.

Руководитель Миссии международных наблюдателей Алексей Кочетков при этом отметил, в этом году китайская делегация была самая многочисленная по сравнению с предыдущими годами.

"Это признак того, что российско-китайские отношения выходят на совершенно новый, доселе невиданный уровень", — сказал Кочетков.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>