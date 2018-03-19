Ещё
В Госдуме рассказали о количестве иностранных наблюдателей на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали о количестве иностранных наблюдателей на выборах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международными наблюдателями на выборах президента России стали 1513 представителей из 115 стран, такого количества наблюдателей не было никогда, сказал зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Небывалый интерес вызвали эти выборы. Из 115 стран приехали 1513 международных наблюдателей. Такого количества наблюдателей не было никогда до этого", — сказал Чепа.
Руководитель Миссии международных наблюдателей Алексей Кочетков при этом отметил, в этом году китайская делегация была самая многочисленная по сравнению с предыдущими годами.
"Это признак того, что российско-китайские отношения выходят на совершенно новый, доселе невиданный уровень", — сказал Кочетков.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
"Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России Путин планирует встретиться с другими кандидатами в президенты Зюганов и Жириновский останутся лидерами партий, считает политолог
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»460
Еще одна страна вышлет российских дипломатов456
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина245
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней46
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение