В Госдуме рассказали о количестве иностранных наблюдателей на выборах 

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международными наблюдателями на выборах президента России стали 1513 представителей из 115 стран, такого количества наблюдателей не было никогда, сказал зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Небывалый интерес вызвали эти выборы. Из 115 стран приехали 1513 международных наблюдателей. Такого количества наблюдателей не было никогда до этого", — сказал Чепа.
Руководитель Миссии международных наблюдателей Алексей Кочетков при этом отметил, в этом году китайская делегация была самая многочисленная по сравнению с предыдущими годами.
"Это признак того, что российско-китайские отношения выходят на совершенно новый, доселе невиданный уровень", — сказал Кочетков.
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