Путин утвердил состав коллегии Минюста 

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав коллегии министерства юстиции РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Утвердить членами коллегии министерства юстиции Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно документу, в состав коллегии, в частности, вошли директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, начальник управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев (по согласованию), зампред Совета Федерации Андрей Турчак (по согласованию).