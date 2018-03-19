Чудеса на выборах президента 

Такая атмосфера была на одном из избирательных участков Барнаула

1/12 Такая атмосфера была на одном из избирательных участков Барнаула

2/12 Уже проголосовавшие граждане рассказали о подарках, которые они получили за участие в выборах. Кого-то, например, отблагодарили раскладным стаканчиком, брелоками, магнитами на холодильник и наклейками