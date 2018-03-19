Чудеса на выборах президента 

Вчера, 18 марта, в России прошли выборы президента. Как россияне в седьмой раз выбирали главу государства — на самых ярких фотографиях пользователей Сети.
1/12 Такая атмосфера была на одном из избирательных участков Барнаула
Фото:
twitter.com/taygainfo
2/12 Уже проголосовавшие граждане рассказали о подарках, которые они получили за участие в выборах. Кого-то, например, отблагодарили раскладным стаканчиком, брелоками, магнитами на холодильник и наклейками
Фото:
twitter.com/nlevshits
3/12 В столице раздавали скидочные купоны на кулинарию и ювелирные изделия
Фото:
twitter.com/teamnavalny_mos
4/12 Талон на питание в пермском авиационном техникуме
Фото:
twitter.com/Vitauskas_A
5/12 "Кубок за лучшую маскировку отправляется в Усть-Большерецк", - пишет один из пользователей Twitter
В этом году выборы президента прошли по новым правилам: открепительные удостоверения были отменены, наблюдателям упростили доступ к участкам, кандидатам сократили список требований к документации.
Первые результаты нынешних выборов начали появляться уже вечером 18 марта. Согласно ЦИК, подведение итогов в территориальных избирательных комиссиях должно быть завершено до 20 марта, до 22 марта — подведение итогов на территории субъектов. Окончательные результаты выборов должны быть определены до 29 марта.