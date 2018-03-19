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Чудеса на выборах президента
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Чудеса на выборах президента 

Рамблер 2 часа назад
Вчера, 18 марта, в России прошли выборы президента. Как россияне в седьмой раз выбирали главу государства — на самых ярких фотографиях пользователей Сети.
1/12  Такая атмосфера была на одном из избирательных участков Барнаула
Фото:
2/12  Уже проголосовавшие граждане рассказали о подарках, которые они получили за участие в выборах. Кого-то, например, отблагодарили раскладным стаканчиком, брелоками, магнитами на холодильник и наклейками
Фото:
3/12  В столице раздавали скидочные купоны на кулинарию и ювелирные изделия
Фото:
4/12  Талон на питание в пермском авиационном техникуме
Фото:
5/12  "Кубок за лучшую маскировку отправляется в Усть-Большерецк", - пишет один из пользователей Twitter
Фото:
6/12 
Фото:
7/12 
Фото:
8/12  «Медведь» пришел проголосовать на выборах президента РФ в Бурятии
Фото:
9/12  В Ленобласти проголосовала ракета "Сармат"
Фото:
10/12  Избиратели с подарками - билеты на концерт Крида, футболки, кружки, и Конституция
Фото:
11/12  Омский Дед Мороз
Фото:
12/12  Омоновцы с автоматами пришли проголосовать в Махачкале
Фото:
В этом году выборы президента прошли по новым правилам: открепительные удостоверения были отменены, наблюдателям упростили доступ к участкам, кандидатам сократили список требований к документации.
Первые результаты нынешних выборов начали появляться уже вечером 18 марта. Согласно ЦИК, подведение итогов в территориальных избирательных комиссиях должно быть завершено до 20 марта, до 22 марта — подведение итогов на территории субъектов. Окончательные результаты выборов должны быть определены до 29 марта.
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