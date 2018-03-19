Путин встретится со своими противниками на выборах

В Кремле рассказали о встрече Путина с кандидатами в президенты

"Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента России. Вы знаете, он это делал и в 2012 году, и такая же встреча состоится сегодня. Тем более он только вчера, общаясь с прессой, говорил, что имеет в виду такую встречу провести", — сказал Песков. Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 марта, встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , передает РИА "Новости" Песков отметил, что дать дальнейшую оценку и применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента России. Он намерен поддерживать с ними диалог. Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%.