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Путин встретится со своими противниками на выборах
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В Кремле рассказали о встрече Путина с кандидатами в президенты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 марта, встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента России. Вы знаете, он это делал и в 2012 году, и такая же встреча состоится сегодня. Тем более он только вчера, общаясь с прессой, говорил, что имеет в виду такую встречу провести", — сказал Песков.
Песков отметил, что дать дальнейшую оценку и применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента России. Он намерен поддерживать с ними диалог.
Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%.
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