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Главный по выборам в Костроме удивился отсутствию скандалов. Остальные — не согласны
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Главный по выборам в Костроме удивился отсутствию скандалов. Остальные — не согласны 

Kostroma.Today 5 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Председатель костромского областного избиркома Михаил Барабанов был удивлен тому, что выборы Президента прошли в регионе спокойно, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом он высказался на пресс-конференции вчера вечером, когда еще шел подсчет голосов.
«На удивление спокойная кампания, практически без жалоб. Работали в плотном контакте со штабами многих кандидатов», — заявил Михаил БАРАБАНОВ (цитата по порталу SMI44.ru).
За годы руководства костромским избиркомом Михаил Барабанов привык ничему не удивляться. Фото: ГТРК «Кострома».
Он подчеркнул, что главная цель— проведение «выборов, которым доверяет общество».
О прозрачности и честности высказались также представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Комментариев от ЛДПР и коммунистов пока нет. Владимир Михайлов, который выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента, заявил, что «это не выборы» и испортил бюллетень. А Александра Зыкова, заместителя координатора костромского штаба оппозиционера Алексея Навального, 15 марта посадили на 5 суток за неуплату штрафа за проведение несогласованного массового мероприятия. Сам костромич заявил, что штраф давно уплачен, а решение суда — «такой же абсурд, как и эти выборы».
Напомним, в истории костромских выборов были крайне скандальные истории с тысячами «утонувших в воде» бюллетеней, а также большими претензиями к качеству подсчета голосов.
Подробнее об итогах выборов Президента в Костромской области — вот здесь.
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