Главный по выборам в Костроме удивился отсутствию скандалов. Остальные — не согласны

Председатель костромского областного избиркома Михаил Барабанов был удивлен тому, что выборы Президента прошли в регионе спокойно, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом он высказался на пресс-конференции вчера вечером, когда еще шел подсчет голосов.

«На удивление спокойная кампания, практически без жалоб. Работали в плотном контакте со штабами многих кандидатов», — заявил Михаил БАРАБАНОВ (цитата по порталу SMI44.ru).

За годы руководства костромским избиркомом Михаил Барабанов привык ничему не удивляться. Фото: ГТРК «Кострома».

Он подчеркнул, что главная цель— проведение «выборов, которым доверяет общество».

Напомним, в истории костромских выборов были крайне скандальные истории с тысячами «утонувших в воде» бюллетеней, а также большими претензиями к качеству подсчета голосов.