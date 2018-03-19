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Более половины сообщений о нарушениях на выборах оказались фейком
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Более половины сообщений о нарушениях на выборах оказались фейком 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Информация о нарушениях на президентских выборах России была проверена и оказалась на более чем 50% ложной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александра Закускина.
Поступавшие сообщения о нарушениях были обработаны нами оперативно, и вместе с мониторинговой группой СПЧ мы посетили более десятка избирательных участков в Москве и Подмосковье. Больше половины поступивших сообщений оказались фейками, а нарушения не подтвердились
Александр Закускин.
Закускин отметил, что в целом члены мониториноговой группы оценивают результаты голосования как положительные.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Владимир Путин по итогам подсчета данных 99,75% протоколов участковых избиркомов получил 76,67% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) набрал 11,79%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,66% голосов.
В ЦИК объявили о том, что обработка 100% бюллетеней закончена в 68 субъектах России. Среди полностью обработавших протоколы значатся Чукотский и Ставропольский край, Еврейская автономная республика, Калининградская и Мурманская области, Чечня, Башкортостан, Карелия и другие.
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