В Приморье бюллетени на одном из участков признали недействительными

Ранее сообщалось, что избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ. Жалобу в краевой избирком, СУСК УМВД , прокуратуру и УФСБ подал представитель ЛДПР, в ней говорится, что камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии. Ящик опечатали.

"Явных грубых нарушений не выявлено. Если говорить про участок 326, поступило две жалобы от ЛДПР — (представителя реготделения партии) Копейкина и от координатора общественного мониторинга Калинина. Они указывали на одну ситуацию. Участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени в первом стационарном ящике. Признано недействительным 758 бюллетеней", — сказала Орлова. По ее словам, это бюллетени из первого ящика и один из второго, так как там были галочки больше, чем за одного кандидата.

Орлова также добавила, что недействительных избирательных бюллетеней в крае всего зафиксировано 14 тысяч 571 штука.

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