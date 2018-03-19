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В Приморье бюллетени на одном из участков признали недействительными
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В Приморье бюллетени на одном из участков признали недействительными 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Избирком Приморья признал недействительными 758 бюллетеней на участке в Артеме, где ЛДПР сообщила о вбросе, сообщила журналистам заместитель председателя регионального избиркома Лариса Орлова.
Ранее сообщалось, что избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ. Жалобу в краевой избирком, СУСК, УМВД, прокуратуру и УФСБ подал представитель ЛДПР, в ней говорится, что камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии. Ящик опечатали.
"Явных грубых нарушений не выявлено. Если говорить про участок 326, поступило две жалобы от ЛДПР — (представителя реготделения партии) Копейкина и от координатора общественного мониторинга Калинина. Они указывали на одну ситуацию. Участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени в первом стационарном ящике. Признано недействительным 758 бюллетеней", — сказала Орлова. По ее словам, это бюллетени из первого ящика и один из второго, так как там были галочки больше, чем за одного кандидата.
Орлова также добавила, что недействительных избирательных бюллетеней в крае всего зафиксировано 14 тысяч 571 штука.
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