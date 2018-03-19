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Путин получил 76,65% голосов после подсчета 99,5% протоколов
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Путин получил 76,65% голосов после подсчета 99,5% протоколов
РИА Новости
8 часов назад
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ЦИК
ОБРАБОТАЛ 99,5% ПРОТОКОЛОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ: ПУТИН 76,65%, ГРУДИНИН 11,81%, ЖИРИНОВСКИЙ 5,67%, СОБЧАК 1,67%, ЯВЛИНСКИЙ 1,04%
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