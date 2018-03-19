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Памфилова призвала быстро реагировать на нарушения на выборах в Дагестане
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Памфилова призвала быстро реагировать на нарушения на выборах в Дагестане 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала моментально реагировать на возможные нарушения на выборах в Дагестане.
"Я прошу вас также посмотреть, если не дай бог где-то что-то еще есть, тоже моментально реагировать, чтобы никаких сомнений у жителей Дагестана не осталось, не было, даже по тем возможным нарушениям в отдельных местах… Может быть, еще что-то будет, то есть оперативно реагировать до того момента, пока мы будем подводить итоги", — сказала Памфилова, выступая в ЦИК.
По онлайн-связи председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров рассказал о том, что комиссия республики по итогам анализа интернет-ресурсов и электронных СМИ выявила нарушения на трех участках в Дагестане: 380 участок в городе Дагестанские Огни, участок 1126 города Махачкалы и участок 1284 села Касумкент Сулейман-Стальского района.
"Анализ, произведенный избирательной комиссией, показал, что те сообщения, которые содержались в СМИ, имели основание для их серьезного рассмотрения. Мы отправили эти обращения в соответствующую территориальную избирательную комиссию республики Дагестан. Уже на сегодня имеем решение об отмене итогов голосования на участке 1126. В настоящий момент территориальные избирательные комиссии города Дагестанские Огни и Сулейман-Стальского района рассматривают вопросы о законности итогов на 380 и 1284 участке", — рассказал Дибиров.
Памфилова отметила, что и ЦИК, и избирком Дагестана провели огромную работу по сравнению с парламентскими выборами, «когда было очень много претензий». «В уважаемой нами республике Дагестан произошли кардинальные изменения. Та огромная работа, мы видим, дает свои результаты. По сравнению с тем, что было, это уже, конечно, не сравнить», — отметила председатель ЦИК.
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