МИД Южной Кореи: Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации

"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера КНДР", — сказала министр.

Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером.

По ее словам, это «очень смелое решение» демонстрирует намерение Трампа «разрешить проблему раз и навсегда».