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МИД Южной Кореи: Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации
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МИД Южной Кореи: Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал CBS News.
"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера КНДР", — сказала министр.
Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером.
По ее словам, это «очень смелое решение» демонстрирует намерение Трампа «разрешить проблему раз и навсегда».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует предстоящие контакты США и КНДР, в том числе встречу глав государства Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
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