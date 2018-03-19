Путин получил первое поздравление с победой

Президент Республики Сербской поздравил Путина с победой на выборах

Комментируя результаты недавнего опроса общественного мнения в Сербии , согласно которым популярность российского лидера здесь достигает 58%, Додик отметил: "Уверен, что если бы такой опрос прошел в Республике Сербской, были бы точно такие же результаты".

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. В них приняли участие восемь кандидатов. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,01% после обработки 50,08% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.