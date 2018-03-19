Выборы в Москве прошли удачно — Венедиктов

Алексей Венедиктов. В целом выборы прошли удачно заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве

«Если говорить о Москве, я не могу сказать, что было максимально «чисто», поскольку выявлены нарушения, но тем не менее очередные московские выборы в этом смысле удались», — сказал А. Венедиктов.

Он также отметил, что за время голосования пострадало только два КОИБа.

«На предыдущих выборах в Москве у нас было 663 КОИБа. Московское правительство по нашей заявке закупило еще тысячу, таком образом 1 тыс. 600 с небольшим КОИБов— это половина участков. На двух участках КОИБы сгорели и там поставили обычную урну для голосования. Таким образом, из 1 тыс. 663 комплексов, сгорело два, поэтому на некоторых участках будет пересчет», — добавил А. Венедиктов.

Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

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