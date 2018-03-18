Собянин: Победа Путина станет гарантией курса на укрепление государственности

«Победа Владимира Путина выборах станет гарантией курса на укрепление российской государственности», — так мэр Москвы прокомментировал первые результаты подсчета голосов на выборах президента России.

Судя по предварительным результатам, Владимир Путин одерживает уверенную победу.

"Это не просто победа одного человека. Победила Россия . Вместе со всей страной свой выбор в пользу Путина сделала и Москва. Его избрание является гарантией продолжения проверенного временем курса на укрепление российской государственности и повышение благосостояния граждан", — написал Собянин в личном блоге.

Собянин заверил, что в ближайшие годы Путин в своей работе «сможет опереться на поддержку огромного большинства граждан страны» и пожелал президенту крепкого здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов на благо России.