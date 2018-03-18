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Собянин: Победа Путина станет гарантией курса на укрепление государственности
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Собянин: Победа Путина станет гарантией курса на укрепление государственности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Победа Владимира Путина выборах станет гарантией курса на укрепление российской государственности», — так мэр Москвы прокомментировал первые результаты подсчета голосов на выборах президента России.
Судя по предварительным результатам, Владимир Путин одерживает уверенную победу.
"Это не просто победа одного человека. Победила Россия. Вместе со всей страной свой выбор в пользу Путина сделала и Москва. Его избрание является гарантией продолжения проверенного временем курса на укрепление российской государственности и повышение благосостояния граждан", — написал Собянин в личном блоге.
Собянин заверил, что в ближайшие годы Путин в своей работе «сможет опереться на поддержку огромного большинства граждан страны» и пожелал президенту крепкого здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов на благо России.
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