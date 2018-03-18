Путин рассказал об изменениях в правительстве

Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, заявил, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после инаугурации.
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"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
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