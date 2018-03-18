Ещё
Путин рассказал об изменениях в правительстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, заявил, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после инаугурации.
>> ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ 
"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
РИА Новости: последние новости
Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома Триумф Путина стал результатом внешнеполитической ситуации, считает эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина247
ЦИК: Путин лидирует на выборах1784
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Путин получил первое поздравление с победой на выборах7
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение