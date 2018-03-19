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Нарусова хочет приравнять оправдание сталинизма и нацизма
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В Совете Федерации захотели приравнять сталинизм к нацизму 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Людмила Нарусова подготовит законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма к оправданию нацизма, сообщает «Интерфакс». Поводом для такого решения послужили заявления некоторых кандидатов в президенты.
«После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его (Сталина — прим. «Ленты.ру»), я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — цитирует агентство Нарусову.
По ее словам, на прошедших выборах двое кандидатов были «откровенными сталинистами» и призывали возродить СССР. Сенатор предположила, что реализация подобного плана приведет к войне, поскольку Казахстан, страны Прибалтики и Южного Кавказа не захотят терять свою независимость. Нарусова добавила, что эти кандидаты набрали меньше всего голосов на выборах, и для нее это самое главное.
Ранее президент Владимир Путин говорил, что сталинизм нельзя сравнивать с нацизмом, потому что сталинский режим никогда не ставил своей целью уничтожение целых народов. При этом Путин признавался, что у него сложное отношение к деятельности Сталина.
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