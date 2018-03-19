Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие

Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы

>> Песков рассказал, что делать с усами Грудинина «Встретимся с Юрием Дудем, если он скажет что выборы честные, прямо при нем побреюсь», — сказал Грудинин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сегодня Дудь напомнил о споре с Грудинным, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию бритвы.

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on Mar 18, 2018 at 10:25pm PDT