Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если блогер Юрий Дудь признает «честность» выборов, сказал он журналистам. Ранее в программе «вДудь» Грудинин пообещал побриться, если наберет на выборах менее 15% голосов.
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«Встретимся с Юрием Дудем, если он скажет что выборы честные, прямо при нем побреюсь», — сказал Грудинин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Сегодня Дудь напомнил о споре с Грудинным, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию бритвы.
По состоянию на 10:30 по московскому времени Центризбирком обработал 99,84% протоколов. Согласно данным ЦИКа, на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин (76,66%), второе место занимает Павел Грудинин (11,8%), третье — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).
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