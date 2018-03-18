На кону усы: удалась ли рокировка Грудинина и Зюганова? 

После обработки 40% итоговых протоколов кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место — 14,02% голосов. В штабе Грудинина побывал обозреватель Business FM Иван Медведев.
Иван Медведев обозреватель Business FM «В штабе Грудинина закончилась пресс-конференция, в которой принимали участие сам Грудинин, а также Геннадий Зюганов. Насколько я понял, это была первая и последняя сегодня пресс-конференция, хотя, может быть, что-то и изменится. Анонсировали завтра к 12 часам подведение итогов. Получается ли рокировка у Грудинина и Зюганова? Пока не получается: Грудинин набрал меньше, чем набирал Зюганов. Такой вопрос на пресс-конференции звучал: не разочарован ли Зюганов в выборе Грудинина? Зюганов ответил, что ни в коем случае, он очень благодарен Павлу Грудинину, видит большие перспективы у него в политике. Прямым текстом сказал, что надеется на переговоры с Путиным о том, чтобы Грудинин занял пост премьера. На вопросы о том, будет ли Грудинин выдвигаться на следующие президентские выборы, будет ли он выдвигаться на выборы от КПРФ губернатором Подмосковья? На эти вопросы журналисты ответов не получили. Была краткая формулировка: пока несвоевременно эти вопросы задавать. Ну и тут же Зюганов, повторюсь, оговорился, что перспектива-то может быть даже более масштабной у Грудинина, нежели губернатор Подмосковья. И тут же он заговорил о возможном его премьерстве. Также Зюганов сказал, что они готовы к серьезному диалогу с властью. Основной месседж: народ требует перемен, власть должна взять левый поворот. И вот к такому диалогу КПРФ в лице Зюганова и Грудинина, они готовы сотрудничать с властью. Также подчеркнуто было, что у себя в совхозе Грудинин набрал 55%, то есть победил, Зюганов очень акцентировал на это внимание, говорил, что вот это самая важная заслуга, и важно, что люди поддержали, которые хорошо его знают. То, что не 90% набрал он в своем совхозе, этому нашлось тоже объяснение. Не прямым текстом, но там было сказано так, что голосовало полторы тысячи человек, а, по словам Зюганова, 600 человек власть подвезла, чтобы размыть результат Грудинина. Но, тем не менее, Путин набрал, по-моему, что-то около 30%, а вот Грудинин — 55%. В целом надо сказать, что пресс-конференцию начал Зюганов, а не Грудинин. Он первым взял слово и практически самое первое, что он сказал: „Выборы прошли успешно“. При этом сам Грудинин, когда начал говорить, сказал, „что это были самые грязные выборы“. То есть у КПРФ очень много претензий к тому, как велась кампания. Очень часто и очень активно ругали дебаты прошедшие. Ну, в общем, получалось так, что вроде бы представители КПРФ возмущаются, но, тем не менее, ощущение складывается, что все-таки они результатом более или менее довольны. Ну и что касается цифр, Грудинин сразу оговорился, что до подведения итогов, хотя бы предварительных, пока не будет подсчитано хотя бы 90%, он сказал, что цифры комментировать бессмысленно. Хотя в его случае цифра имеет важное значение, поскольку Грудинин борется не только за второе место, но и на кону его усы. Я напомню, что в интервью Юрию Дудю, когда Юрий Дудь брал у Грудинина интервью, они поспорили. И предмет спора был таков: наберет ли Грудинин 15%. Если Грудинин 15% набирает, Юрий Дудь обещал побриться на лысо, если Грудинин 15% не набирает, то кандидат от КПРФ обещал сбрить усы, добавив, что без усов его вообще никто еще и не видел. Ну, в смысле последние годы, что для него это важно. Ну, вот на кону усы».
Явка на выборах составила более 60%. В ЦИК отметили, что выборы прошли достаточно спокойно, с небольшим количеством нарушений. Более 80% сообщений о возможных нарушениях, поступивших в ситуационный центр Общественной палаты, не подтвердились.