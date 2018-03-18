Небывалый ажиотаж, нехватка бюллетеней и голосование за парки

Одной из первых на выборах президента проголосовала мэр Кирова Елена Ковалева . Она отдала свой голос не только за «сильную и процветающую Россию », но и за благоустройство городских территорий — в Кирове 18 марта проводилось голосование и по программе «Формирование комфортной городской среды». Елена Ковалева призналась журналистам, что проголосовала за благоустройство парка Гагарина и парка «Аполло», а затем попросила представителей СМИ тоже не забывать про гражданский долг и отдать кому-то из кандидатов свой голос.

До обеда решили проголосовать губернатор Игорь Васильев и спикер законодательного собрания области Владимир Быков . Последний «проголосовал за то, чтобы наша страна становилась сильнее», и отметил, что на участках очень много молодежи. Губернатор Кировской области Игорь Васильев тоже «отдал голос за сильную и великую Россию», тем более что «погода этому благоприятствовала» — в Кирове было морозно и солнечно. Главу региона, как это ни парадоксально, порадовали очереди — на многих участках желающим проголосовать приходилось ждать, пока член избиркома выдаст бюллетени еще нескольким горожанам. Погода благоприятствовала не только голосованию, но и досугу: на главной площади Кирова разместилась масштабная ярмарка — там можно было купить практически все — от шашлыков до паяльников.

Слова Васильева об очередях спустя несколько минут подтверждали и данные избиркома: к полудню в Кировской области на выборах президента РФ проголосовали 31,04% избирателей. Уже к обеду явка превысила показатели прошлогодних выборов губернатора области, где свои голоса отдали только 30,39% кировчан. Побила явка и показали президентских выборов 2012 года — тогда на избирательные участки к полудню пришли только 26,85% жителей области.

Следующие промежуточные итоги представил уже лично глава кировского избиркома Алексей Круглов . По состоянию на 15.00 часов она составила 48,32% — это на 3,55% больше, чем в 2012 году. Он отметил, что такой высокой явки в Кировской области еще не было. Круглов также сообщил грустную и одновременно радостную новость: избирательная комиссия Кировской области проводила экстренное совещание из-за нехватки бюллетеней на двух избирательных участках.

«В область в период выборов прибыло около 60 тысяч человек, а убыло 17 тысяч. Там, где у нас базируются военные, сразу возникла нехватка бюллетеней. Не хватает бюллетеней в ЗАТО Первомайский и на участке, который располагается на железнодорожном вокзале Кирова. Но с учетом того, что явка будет не 100%, а запас бюллетеней рассчитан на нее, их не придется перебрасывать их с одного на другой участок», — объяснил глава избиркома.

Алексей Круглов заверил, что серьезных нарушений на президентских выборах в Кировской области зафиксировано не было. Его слова подтвердил глава Общественной палаты Кировской области Александр Галицких . Он основывался на данных Центра общественного мониторинга выборов, который с утра работал в ОПКО. «С утра наблюдатели делятся с нами своими впечатлениями: голосование идет спокойно, на самом деле голосует много молодежи. Было несколько курьезных случаев, например, когда на одном избирательном участке шкаф кто-то подвинул так, что он плакат с кандидатами загородил. Пришлось поправить. Но в целом задачу по общественному наблюдению мы, наверное, выполнили», — поделился Галицких.

Формальное отсутствие нарушений признали также в штабах Владимира Жириновского Ксении Собчак . Правда, представители обоих штабов, как и сторонники КПРФ , отметили, что власти все-таки задействовали административный ресурс. Глава штаба Ксении Собчак Алексей Кузьмин заявил, что каких-либо серьезных нарушений наблюдатели кандидата не зафиксировали — от штаба не была подана ни одна жалоба в избирательную комиссию. Однако он считает, что «власть на местах преступает красную черту в угоду вышестоящему начальству, а сотрудники бюджетной сферы по старинке поддаются этому давлению».

Глава кировского штаба ЛДПР Владимир Костин был рад высокой явке и предложил всегда проводить выборы в марте, а не в сентябре. «Возможно, чтобы явка по стране была высокой всегда, на всех выборах, их стоит перенести на март, — предложил Костин. — Радует, что в Кировской области идут голосовать не только районы: мы сегодня наблюдали очереди и в городе Кирове».

К шести часам вечера явка на выборах президента России составила 57, 53%. Это незначительно, но превышает показатели выборов 2012 года — тогда свою волю изъявили только 55,58% кировчан. В числе «самых голосующих» как обычно оказались районы: Нолинский (73,26%), Уржумский (71,05%) и Богородский (71,01%). Жители Кирова опять же традиционно были менее активны — за два часа до закрытия участков свой голос отдали 53,78% жителей. Окончательные данные по явке будут известны только утром, тем не менее, следует признать, что выборы глвы государства в Кировской области прошли успешно и относительно прозрачно — пожалуй, политические силы еще никогда не были так единодушны в оценке законности голосования.