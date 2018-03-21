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Вице-губернатор Севастополя заявил об уходе
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Вице-губернатор Севастополя подал заявление об уходе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков, курировавший в правительстве города вопросы внутренней политики и общественных коммуникаций, подал заявление об отставке. Информация об увольнении Гладкова появилась в СМИ.
В правительстве города ТАСС сообщили, что приказ об увольнении вице-губернатора пока не подписали. "Никаких распоряжений по Гладкову не было, у нас человек может быть уволен после того, как подписано распоряжение", — сказали ТАСС в правительстве города.
Гладков подтвердил агентству, что решил уйти из правительства, не уточнив причину. "Комментировать не буду", — добавил он.
Гладков занял должность вице-губернатора в сентябре 2016 года после назначения врио губернатора города Дмитрия Овсянникова. До этого он был мэром города Заречный Пензенской области.
В правительстве Севастополя на Гладкова возложили, в частности, обязанности организации взаимодействия губернатора с администрацией президента РФ, правительством РФ, федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления. Он также занимался организацией взаимодействия правительства Севастополя с общественными организациями города.
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