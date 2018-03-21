Вице-губернатор Севастополя заявил об уходе

Вице-губернатор Севастополя подал заявление об уходе

Гладков подтвердил агентству, что решил уйти из правительства, не уточнив причину. "Комментировать не буду", — добавил он.

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