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В Москве Путин набирает 72,6%, в Петербурге — 79,5%
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В Москве Путин набирает 72,6%, в Петербурге — 79,5% 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Владимир Путин набирает на президентских выборах в Москве 72,6%, в Петербурге — 79,5% Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первые данные Центральной избирательной комиссии РФ.
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