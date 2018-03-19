Список Собчак о помиловании в ОП сочли пиаром

Вина людей, которых Ксения Собчак просит помиловать, полностью доказана, ее поступок носит характер пиара, считает член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Максим Григорьев.
Собчак на встрече Владимира Путина с кандидатами в президенты РФ передала ему прошение о помиловании 16 человек, сообщила ранее пресс-служба ее предвыборного штаба. В списке Собчак, в частности, значатся Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов.
"На мой взгляд, это все носит какой то пиар-характер. Например, господин Сенцов — и это доказано следствием — пытался организовать террористический акт и, по-моему, даже сам этого и не скрывал. Поэтому, на мой взгляд, те люди, которые перечислены — их вина абсолютно доказана", — сказал РИА Новости Григорьев.
Оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.
Журналист РБК Александр Соколов в августе 2017 года был приговорен к трем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме. По мнению следствия, он и еще несколько фигурантов дела участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывание политической обстановки в стране.
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт "Росмосмоса") Владимир Лапыгин в сентябре 2016 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Следствие вменяло ученому передачу за границу неких технологических сведений. Материалы дела не разглашались из-за секретности.
Бросивший в полицейского кирпич участник несанкционированной акции в Москве, которая прошла 26 марта 2017 года, Станислав Зимовец в июле того же года был приговорен к двум с половиной годам колонии. Участник этой же акции Дмитрий Борисов в феврале 2018 года был приговорен к одному году колонии за избиение полицейского.
В марте 2017 года Котласский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы отбывающего наказание оппозиционера Сергея Мохнаткина за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, по совокупности преступлений окончательно ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии строгого режима. В апреле 2015 года Мосгорсуд признал законным приговор Мохнаткину, осужденному на четыре с половиной года заключения за избиение двух полицейских. Двое потерпевших полицейских сообщали суду в ходе слушаний, что Мохнаткин во время массового мероприятия в центре Москвы 31 декабря 2013 года несколько раз ударил их по лицу и нецензурно обругал. Ранее оппозиционер уже был осужден за противодействие представителям власти. В 2012 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, подписал указ о помиловании Мохнаткина, осужденного за нападение на милиционера 31 декабря 2009 года на несанкционированном митинге на Триумфальной площади.