Путин рассказал о президентских планах

Побеждающий на выборах президента России Владимир Путин рассказал о планах, которые намерен реализовать в течение следующего срока, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления в своем предвыборном штабе Путин заявил, что перед Россией стоят «огромные» вызовы, которые нужно преодолеть, и сложные задачи, которые необходимо решить при помощи «прорыва» и «рывка». Путин убежден, что страна достигла уровня, достаточного для рывка. Он призвал использовать эту «историческую возможность».
«Мы можем это сделать», — уверен он.
Также Путин отметил, что вскоре начнет думать о перестановках в правительстве России, которые состоятся после его инаугурации. В том числе он намерен обдумать и кандидатуру нового премьер-министра. Кроме того, Путин добавил, что не планирует менять Конституцию.
По словам Путина, у России есть «сложности» в отношениях с другими странами, однако она готова к их обсуждению и преодолению. Касается это и ухудшения российско-британских отношений из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки», — подчеркнул он.
Выборы президента России состоялись накануне. По данным Центральной избирательной комиссии на 7:50 по московскому времени, обработаны 99,81% протоколов. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 76,67%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).