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Путин прокомментировал свой результат на выборах
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Путин назвал свой результат на президентских выборах «очень достойным» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лидирующий на выборах президента Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России.
"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось", — сказал Путин на встрече с волонтерами своего штаба.
"Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", — отметил глава государства.
"Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — сказал он.
Он напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперёд в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — отметил он.
По его словам, раньше при прежней инфляции это было невозможно.
"А сейчас это возможно. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, а также воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать. Но, конечно, люди должны понимать, что мы будем делать", — отметил он, добавив, что в этом вопросе очень важна помощь таких людей, как волонтеры.
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