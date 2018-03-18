Путин прокомментировал свой результат на выборах

Путин назвал свой результат на президентских выборах «очень достойным»

"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось", — сказал Путин на встрече с волонтерами своего штаба. Лидирующий на выборах президента Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России

"Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — сказал он. "Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве , в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", — отметил глава государства.

Он напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперёд в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — отметил он.