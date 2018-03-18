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ЦИК: Путин лидирует на выборах
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ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов 

ТАСС 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 74,66% после обработки 45,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.
>> Экзит-поллы: Путин выигрывает выборы
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 45,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 13,68% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,42% голосов.
Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,41%.
За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,81%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) с 0,64% у каждого, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз" — 0,63%.
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