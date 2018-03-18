Экзит-поллы: Путин выигрывает выборы

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин.
По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 77 процентов избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8 процента, третий — Владимир Жириновский с 5,9 процента.
По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Владимир Жириновский с 6,7 процента.
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