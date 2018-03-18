Экзит-поллы: Путин выигрывает выборы в 1-м туре, ФОМ — 77%, ВЦИОМ — 73,9%

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Владимир Жириновский с 6,7 процента.