Иностранные наблюдатели отметили улыбчивость ярославских избирателей

"Я хотел бы подчеркнуть открытость людей, которые приходили на выборы, их улыбки и хорошую атмосферу на избирательных участках", — сказал Умберто Паредес Павон, ответственный за международные отношения в Национальном секретариате по делам молодежи Парагвая.

По его словам, выборы были мирными, а люди вели себя очень дружелюбно.

Открытость людей и их улыбки отметила и Мария Антониу, член парламента Греции.

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"В первую очередь мы обратили внимание на то, какая атмосфера царила на избирательных участках. И мы видели, что люди с воодушевлением приходили голосовать", — подчеркнул Патрик Нканга Беконда из Конго. В своей стране Патрик работает председателем молодежной лиги народной партии «За восстановление и демократию».

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