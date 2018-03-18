От обкома КПРФ требуют удалить данные о голосовании

"Я знаю, что такая альтернативная система подсчета голосов действительно предусматривается, они действительно ее ведут, я думаю, что не только они. То, что они размещают публично, до окончания голосования на всей территории РФ, — запрещено это. Вообще за сайтом осуществляет надзор Роскомнадзор, сейчас мы постараемся, чтобы они до окончания голосования на всей территории хотя бы закрыли его, использовали для внутреннего пользования, а потом уже открывали", — уточнила Благо.

Ранее на официальном сайте Новосибирского обкома КПРФ со ссылкой на альтернативную систему подсчета голосов появились данные о предварительных результатах голосования на выборах президента РФ в регионе.