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От обкома КПРФ требуют удалить данные о голосовании
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Новосибирский избирком требует закрыть страницу сайта обкома КПРФ с данными о голосовании 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новосибирская областная организация КПРФ не должна публиковать на своем сайте предварительные данные о голосовании на выборах президента России по региону, даже ссылаясь на альтернативную систему подсчета голосов, сообщила в воскресенье журналистам председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо. Она добавила, что решается вопрос о закрытии этого раздела сайта до окончания голосования в стране.
Ранее на официальном сайте Новосибирского обкома КПРФ со ссылкой на альтернативную систему подсчета голосов появились данные о предварительных результатах голосования на выборах президента РФ в регионе.
"Я знаю, что такая альтернативная система подсчета голосов действительно предусматривается, они действительно ее ведут, я думаю, что не только они. То, что они размещают публично, до окончания голосования на всей территории РФ, — запрещено это. Вообще за сайтом осуществляет надзор Роскомнадзор, сейчас мы постараемся, чтобы они до окончания голосования на всей территории хотя бы закрыли его, использовали для внутреннего пользования, а потом уже открывали", — уточнила Благо.
На сайте организации говорится о том, что в альтернативной системе подсчета голосов данные будут появляться раньше, чем в официальной системе ГАС "Выборы", и "эта система необходима для своевременного информирования о ходе подсчета голосов и отслеживания чистоты процесса голосования". Как уточнил ТАСС юрист Новосибирского областного комитета КПРФ Камиль Джафаров, эта система вовсе не показывает результаты голосования.
"Если внимательно посмотреть на нашу альтернативную систему, то можно заметить, что в данный момент цифры меняются, то есть система показывает, как идет голосование. Итоговый результат, я думаю, будет у нас не раньше, чем его опубликует Центральная избирательная комиссия", — сказал он, добавив, что партия использует свою систему подсчета голосов не первые выборы, ни от кого ее не скрывает и ни разу не получала замечаний от избирательной комиссии.
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