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Грудинин считает выборы нечестными
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Грудинин заявил, что считает выборы нечестными, но ждет подведения итогов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин, набравший 14,42% голосов после подсчета 35% протоколов с участков, заявил, что считает состоявшиеся выборы нечестными, но будет ожидать окончательного подсчета голосов прежде, чем предпринять какие-то действия.
"Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными…. Ясно, что подсчёт голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной, но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определённые решения", — заявил Грудинин журналистам в ходе брифинга в штабе КПРФ.
При этом он уверен, что коммунисты прошли эти выборы достойно.
Политик подчеркнул, что считает преждевременным комментировать итоги выборов, пока не будут обработанные все бюллетени.
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