Грудинин считает выборы нечестными

Грудинин заявил, что считает выборы нечестными, но ждет подведения итогов

"Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными…. Ясно, что подсчёт голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной, но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определённые решения", — заявил Грудинин журналистам в ходе брифинга в штабе КПРФ. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин , набравший 14,42% голосов после подсчета 35% протоколов с участков, заявил, что считает состоявшиеся выборы нечестными, но будет ожидать окончательного подсчета голосов прежде, чем предпринять какие-то действия.

При этом он уверен, что коммунисты прошли эти выборы достойно.

Политик подчеркнул, что считает преждевременным комментировать итоги выборов, пока не будут обработанные все бюллетени.