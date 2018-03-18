Грудинин получил 11,92% после обработки 95% голосов

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,92% голосов избирателей по итогам обработки 95% протоколов участковых комиссий, за него проголосовали 8 миллионов 75 тысяч человек, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,77% голосов — его выбрали 3 миллиона 907 тысяч россиян, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с 76,56% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.