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Грудинин получил 11,92%
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Грудинин получил 11,92% после обработки 95% голосов 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,92% голосов избирателей по итогам обработки 95% протоколов участковых комиссий, за него проголосовали 8 миллионов 75 тысяч человек, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,77% голосов — его выбрали 3 миллиона 907 тысяч россиян, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с 76,56% голосов.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".
Выборы президента России состоялись 18 марта.
РИА Новости: последние новости
По данным ЦИК, в Москве Путин набирает 72,6%, в Петербурге - 79,5% Собчак набирает 1,42% голосов после обработки 50% протоколов Сурайкин заявил, что его удовлетворит результат в более 50% голосов
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