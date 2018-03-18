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Александр Брод оценил проведение выборов на Кубани
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Александр Брод оценил проведение выборов на Кубани 

АиФ — Юг 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод оценил проведение выборов на Кубани.
«В Краснодарском крае работает эксперт ассоциации «Гражданский контроль» Сергей Большаков и три зарубежных эксперта. Мы находимся с ними в постоянном контакте, впечатление у них от ситуации в регионе хорошее, грубых нарушений не выявлено. Поступало несколько обращений по поводу неправильно установленных на участках камер, но недочеты оперативно устранялись. Была информация о подвозе на участок избирателей, но она не подтвердилась. Наши эксперты посетили несколько участков, общались с избирателями и членами избирательных комиссий. Увиденным и услышанным они довольны», — сказал Александр Брод.
«На 18.00 в крае зафиксирована высокая явка — более 64%. Это очень хороший результат, который связан с качественной подготовкой выборов, полным информированием избирателей, высоким уровнем подготовленных в регионе наблюдателей», — считает эксперт.
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