«От нашего выбора многое зависит»: Анастасия Волочкова проголосовала на выборах

Балерина Анастасия Волочкова проголосовала на выборах президента Российской Федерации в Москве . В разговоре с «360» она рассказала, что нужно для того, чтобы страна была более успешной.

Волочкова призвала каждого россиянина начать с себя — и тогда жизнь в стране станет лучше.

Я за Россию свободную, сильную, справедливую. Я за то, чтобы люди были счастливы в нашей стране. Мы все должны быть сплочены любовью, красотой, правдой, верой, силой

— Анастасия Волочкова.

Волочкова призвала всех россиян подумать, что каждый из них мог бы сделать для процветания России, в первую очередь для своей семьи и близких.

Тогда наша страна была бы еще более успешной. Я за вклад каждого человека лично. И на выборы, конечно, надо было приходить, я всем советовала. Потому что это тоже наша гражданская позиция. От нашего выбора много зависит

— Анастасия Волочкова.

Волочкова уточнила, что голосовала на избирательном участке в той школе, в которой должна была учиться ее дочь.