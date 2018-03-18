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«От нашего выбора многое зависит»: Анастасия Волочкова проголосовала на выборах
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«От нашего выбора многое зависит»: Анастасия Волочкова проголосовала на выборах 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Балерина Анастасия Волочкова проголосовала на выборах президента Российской Федерации в Москве. В разговоре с «360» она рассказала, что нужно для того, чтобы страна была более успешной.
Волочкова призвала каждого россиянина начать с себя — и тогда жизнь в стране станет лучше.
Я за Россию свободную, сильную, справедливую. Я за то, чтобы люди были счастливы в нашей стране. Мы все должны быть сплочены любовью, красотой, правдой, верой, силой
— Анастасия Волочкова.
Волочкова призвала всех россиян подумать, что каждый из них мог бы сделать для процветания России, в первую очередь для своей семьи и близких.
Тогда наша страна была бы еще более успешной. Я за вклад каждого человека лично. И на выборы, конечно, надо было приходить, я всем советовала. Потому что это тоже наша гражданская позиция. От нашего выбора много зависит
— Анастасия Волочкова.
Волочкова уточнила, что голосовала на избирательном участке в той школе, в которой должна была учиться ее дочь.
Ранее теле— и радиоведущая Илона Броневицкая также реализовала свое избирательное право в Ленинском районе Москвы. Броневицкая отметила, что выборы проходят в миролюбивой атмосфере, и призвала всех, кто еще не успел проголосовать, быть едиными в «гражданском состоянии».
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