Ещё
Явка на выборах на вокзалах и СИЗО достигла более 90%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве явка на выборах на вокзалах и СИЗО достигла более 90% 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Явка избирателей, голосующих на московских вокзалах и в СИЗО, по данным на 18.00 достигает 90% и более, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
"Поступил вопрос по голосованию в СИЗО, на вокзалах и аэропортах. Начнём с аэропорта "Внуково" — по состоянию на 18.00 из включённых в список избирателей (их порядка 900 человек) проголосовало 72%. На всех участках, связанных с вокзалами, явка в диапазоне от 70 до 90%. Там люди, действительно собиравшиеся в путь, приходят и голосуют", — сказал Ермолов на пресс-конференции в воскресенье.
На Казанском вокзале, где сегодня голосуют граждане, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства в России, по его словам, числится наибольшее количество избирателей — 1,5 тысячи. "Из них проголосовало порядка 80%", — отметил он.
"СИЗО демонстрируют тоже высокую явку: у нас в Москве 10 СИЗО, явка здесь от 70 до 95%", — подчеркнул Ермолов.
Выборы президента России проходят 18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Общая явка в Москве, по данным горизбиркома, к 18.00 составила почти 53%.
На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве103
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина247
ЦИК: Путин лидирует на выборах1784
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение