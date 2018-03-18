В финской делегации сообщили об угрозах из-за визита в Крым 

Делегатам из Финляндии, находящимся с визитом в Крыму, начали поступать угрозы от посла Украины в Хельсинки. «Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на своё мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить», — цитирует РИА Новости председателя русско-финской ассоциации дружбы Дарью Скиппари-Смирнову.
Ранее Скиппари-Смирнова выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Финляндии при поездках в Крым. Также она призвала организовать прямое авиасообщение между полуостровом и Хельсинки.