В финской делегации сообщили об угрозах из-за визита в Крым

Делегатам из Финляндии , находящимся с визитом в Крыму , начали поступать угрозы от посла Украины Хельсинки . «Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на своё мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить», — цитирует РИА Новости председателя русско-финской ассоциации дружбы Дарью Скиппари-Смирнову.

Ранее Скиппари-Смирнова выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Финляндии при поездках в Крым. Также она призвала организовать прямое авиасообщение между полуостровом и Хельсинки.