Собчак назвала главный успех своей избирательной кампании

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в беседе с RT признала, что большая часть населения страны проголосовала за действующего главу государства Владимира Путина , а также назвала главный успех своей предвыборной кампании. «Свобода слова. Это наш самый важный успех во время этой кампании», — заявила Собчак.

«Я считаю, что этот результат, который оказался выше любого другого либерального кандидата, создаёт платформу для воссоединения, потому что эти выборы следует рассматривать как праймериз среди всех либеральных кандидатов, которые позволят объединиться вокруг нашей будущей партии — «Партии перемен», — подчеркнула она. По её словам, показанный результат на выборах не является пределом мечтаний, однако из него можно выделить положительные моменты.

«Мы должны реалистично оценивать огромную поддержку Путина со стороны населения страны. Этот результат, какой бы он ни был — 75%, 68% или любой другой — говорит о том, что большинство россиян хотят этого президента», — заключила политик. Собчак подчеркнула, что намерена пригласить кандидатов, набравших меньше неё, стать частью этой новой политической силы для того, чтобы прекратить борьбу за сотые доли процентов.

Ранее Собчак заявила, что довольна своей предвыборной кампанией.

После обработки 95% протоколов, лидирует Владимир Путин с 76% голосов. В активе Собчак 1,62%.