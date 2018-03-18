ЦИК заявил о возможной ликвидации 23 партий

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что в России могут быть ликвидированы 23 партии, которые не соответствуют требованию о необходимости участвовать в выборах разного уровня.
"Если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, определенного [уровня] участия в тех или иных выборах — органов местного управления, законодательных и представительных органов субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов, депутатов Госдумы, президента РФ, — то она подлежит ликвидации", — подчеркнул Шевченко.
"Мы проанализировали внимательно эти 43 партии (которые существовали до 2012 года и которые были зарегистрированы в этом году — прим. ТАСС) и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне потенциальной ликвидации находятся 23 политические партии", — констатировал он.
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