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Штаб Явлинского призвал прийти на выборы
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Штаб Явлинского призвал прийти на выборы, так как идея бойкота провалилась 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Григория Явлинского Николай Рыбаков призвал прийти на голосование, так как идея бойкота выборов провалилась.
"Я бы хотел сказать об одном уже неоспоримом факте, что идея части людей, которые могут себя причислять иногда к сторонникам партии о бойкоте этих выборов, она полностью провалилась. Даже в Москве явка значительно выше предыдущих президентских выборов 2012 года. Я хотел бы обратиться к избирателям, в том числе Алексея Навального, потому что идея игнорировать президентские выборы провалилась, и у вас есть три с половиной часа для того, чтобы исправить ситуацию", — сказал Рыбаков журналистам в воскресенье.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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