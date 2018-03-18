Выборы стали патриотическим праздником для россиян, считает Марков 

Высокая активность россиян на выборах президента России объясняется ответной реакцией людей на информационные атаки, которым подвергается страна, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в информационном центре Центризбиркома.
«Люди действительно рассматривают этот день как праздник, как возможность сказать своё «да» России», — считает политолог.
По мнению Сергея Маркова, россияне сделали патриотический шаг — пришли на избирательные участки и проголосовали за будущего президента России. «Это патриотический ответ на ту беспрецедентную травлю в отношении страны, которую мы наблюдаем в зарубежных СМИ», — сказал он.
По информации Центризбиркома, явка на выборах на 5 процентов превышает ожидаемую.
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