Выборы стали патриотическим праздником для россиян, считает Марков

«Люди действительно рассматривают этот день как праздник, как возможность сказать своё «да» России», — считает политолог.

По мнению Сергея Маркова, россияне сделали патриотический шаг — пришли на избирательные участки и проголосовали за будущего президента России. «Это патриотический ответ на ту беспрецедентную травлю в отношении страны, которую мы наблюдаем в зарубежных СМИ», — сказал он.

По информации Центризбиркома, явка на выборах на 5 процентов превышает ожидаемую.