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Выборы стали патриотическим праздником для россиян, считает Марков
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Выборы стали патриотическим праздником для россиян, считает Марков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Высокая активность россиян на выборах президента России объясняется ответной реакцией людей на информационные атаки, которым подвергается страна, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в информационном центре Центризбиркома.
«Люди действительно рассматривают этот день как праздник, как возможность сказать своё «да» России», — считает политолог.
По мнению Сергея Маркова, россияне сделали патриотический шаг — пришли на избирательные участки и проголосовали за будущего президента России. «Это патриотический ответ на ту беспрецедентную травлю в отношении страны, которую мы наблюдаем в зарубежных СМИ», — сказал он.
По информации Центризбиркома, явка на выборах на 5 процентов превышает ожидаемую.
За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».
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