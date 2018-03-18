Председатель избирательной комиссии в Люберцах отстранен 

Результаты голосования на участке в Люберцах, где был произведен вброс бюллетеней, могут быть аннулированы, либо эти бюллетени признают недействительными, заявила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Здесь правоохранительные органы. Если вброс зафиксирован, то ящики опечатывают и после окончания голосования принимается решение, все зависит от количества этих бюллетеней, либо их признают недействительными, либо в целом по участку принимается решение об аннулировании результатов голосования", — сказала Гришина.
Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.