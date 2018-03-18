Ещё
Председатель избирательной комиссии в Люберцах отстранен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель избирательной комиссии в Люберцах отстранен 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Результаты голосования на участке в Люберцах, где был произведен вброс бюллетеней, могут быть аннулированы, либо эти бюллетени признают недействительными, заявила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Здесь правоохранительные органы. Если вброс зафиксирован, то ящики опечатывают и после окончания голосования принимается решение, все зависит от количества этих бюллетеней, либо их признают недействительными, либо в целом по участку принимается решение об аннулировании результатов голосования", — сказала Гришина.
Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве118
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина254
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
Актер Добронравов госпитализирован33
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине26
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение