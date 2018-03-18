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Наблюдатель из Италии: президентские выборы в России превзошли мои ожидания
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Наблюдатель из Италии: президентские выборы в России превзошли мои ожидания 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Итальянский журналист, общественный наблюдатель Фабио Пасинетти признался, что впечатления от президентских выборов в России превзошли его ожидания.
Пасинетти прибыл в Россию в роли международного эксперта, чтобы оценить механизм выборов и процедуру голосования. В день голосования, 18 марта, он посетил восемь избирательных участков в Нижнем Новгороде. На одном из них журналисту показали, как на выборах в Нижнем Новгороде используют комплексы электронного голосования.
"Мое общее впечатление очень положительное. Выборы в России — это хорошо организованный процесс. Две недели назад в Италии тоже прошли выборы, и процедура примерна та же самая. Но здесь я узнал, что в России инвалиды могут голосовать прямо из дома, если они не имеют возможности прийти на избирательный участок. Это очень важно, и не только для инвалидов, но и для пожилых людей, которые тоже иногда не имеют возможности добраться до участка", — отметил Пасинетти.
Он рассказал, что по итогам поездки в Нижний Новгород планирует смонтировать фильм из отснятого на избирательных участках материала, чтобы поделиться своими впечатлениями от выборов в России.
В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. На территории Нижнего Новгорода открылись 526 постоянных и 3 временных избирательных участка.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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