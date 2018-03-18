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На участке в Челябинске закончились бюллетени
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В ЦИК объяснили, почему на участке в Челябинске закончились бюллетени 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Мария Сибирякова
Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина прокомментировала сообщение о закончившихся избирательных бюллетенях на одном из участков в Челябинске, отметив, что это не является нарушением, а скорее форс-мажором.
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Ранее движение "Голос" сообщило, что на одном из участков в Челябинске закончились все бюллетени для голосования на выборах президента РФ.
"Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм дополнительной поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней", — пояснила Гришина РИА Новости ситуацию, когда на участках заканчиваются бюллетени.
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