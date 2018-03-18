На участке в Челябинске закончились бюллетени

"Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм дополнительной поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней", — пояснила Гришина РИА Новости ситуацию, когда на участках заканчиваются бюллетени.

Ранее движение "Голос" сообщило, что на одном из участков в Челябинске закончились все бюллетени для голосования на выборах президента РФ.