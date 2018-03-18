В Ставропольском крае к 15:00 мск проголосовали более половины избирателей 

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 мск составила 50,75%, сообщил в ходе прямого включения в ЦИК РФ глава избирательной комиссии края Евгений Демьянов.
"По состоянию на 15.00 (мск) явка составила 50,75% в среднем по краю. Самая высокая явка зафиксирована в Ленинском районе города Ставрополя — 67,91%. Самая низкая явка 36,13% в Предгорном районе", — сказал Демьянов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ