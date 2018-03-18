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В ЛНР отказались комментировать голосование на выборах президента России
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В ЛНР отказались комментировать голосование на выборах президента России 

Национальная Служба Новостей 9 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В самопровозглашенной Луганской народной республике встревожены недопуском российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и консульствах в Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах президента России. Об этом НСН рассказал полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. В связи с этим он отказался сообщать, идет ли голосование на территории республики.
«Я бы не хотел комментировать эту тему. Тема достаточно неоднозначная. Вы видите, что происходит в Украине. Предположите теперь, если бы вы дали в новостях, что здесь голосуют. Поэтому эту тему лучше не трогать сейчас», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский признался в эфире НСН, что именно его организация стала инициатором бойкота и блокирования выборов в российских посольствах на Украине.
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