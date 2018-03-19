Международный наблюдатель оценил выборы президента в Краснодаре

Правозащитник и политолог из Латвии Эйнарс Граудиньш, наблюдавший за ходом голосования на выборах президента в Краснодаре , заявил об отсутствии серьезных нарушений.

«Посетив более десяти участков, я доверительно общался с наблюдателями от кандидатов в президенты России, также с наблюдателями, подготовленными движением «Голос». Они однозначно отметили, что никаких серьезных нарушений на их участках зафиксировано не было. Это подтвердили как наблюдатели, подготовленные «Голосом», так и представители кандидатов, наблюдатели от Общественных палат России Краснодарского края », — заявил Граудиньш изданию «Юг Times».

Он добавил, что «если нарушения и были, они носили технический характер и оперативно устранялись». «Так что выборы в Краснодарском крае, как, я уверен, и по всей России, состоялись, никаких оснований подвергать сомнению их чистоту и открытость ни у кого нет», — добавил Граудиньш.

Он заметил, что небывало высокая за последние годы явка избирателей свидетельствует лишь об одном — действительно широкой поддержки главного кандидата.

«Общаясь с рядовыми избирателями на каждом участке, я пришел к мнению, что не только в Краснодаре, думаю, и во всей стране, люди пришли поддержать своего президента. Альтернативы ему в данное время они не видят», — подытожил он.

По итогам обработки 99,79% протоколов Путин на выборах главы государства получилрекордную поддержку россиян и набрал 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента составила, по предварительным данным, 67,47%.

Окончательные итоги голосования пока не подведены.