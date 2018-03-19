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Международный наблюдатель оценил выборы президента в Краснодаре
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Международный наблюдатель оценил выборы президента в Краснодаре 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Правозащитник и политолог из Латвии Эйнарс Граудиньш, наблюдавший за ходом голосования на выборах президента в Краснодаре, заявил об отсутствии серьезных нарушений.
«Посетив более десяти участков, я доверительно общался с наблюдателями от кандидатов в президенты России, также с наблюдателями, подготовленными движением «Голос». Они однозначно отметили, что никаких серьезных нарушений на их участках зафиксировано не было. Это подтвердили как наблюдатели, подготовленные «Голосом», так и представители кандидатов, наблюдатели от Общественных палат России и Краснодарского края», — заявил Граудиньш изданию «Юг Times».
Он добавил, что «если нарушения и были, они носили технический характер и оперативно устранялись». «Так что выборы в Краснодарском крае, как, я уверен, и по всей России, состоялись, никаких оснований подвергать сомнению их чистоту и открытость ни у кого нет», — добавил Граудиньш.
Он заметил, что небывало высокая за последние годы явка избирателей свидетельствует лишь об одном — действительно широкой поддержки главного кандидата.
«Общаясь с рядовыми избирателями на каждом участке, я пришел к мнению, что не только в Краснодаре, думаю, и во всей стране, люди пришли поддержать своего президента. Альтернативы ему в данное время они не видят», — подытожил он.
По итогам обработки 99,79% протоколов Путин на выборах главы государства получилрекордную поддержку россиян и набрал 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента составила, по предварительным данным, 67,47%.
Окончательные итоги голосования пока не подведены.
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