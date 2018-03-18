Эксперт из Аргентины отметил прозрачность выборов в Краснодаре

КРАСНОДАР , 18 мар — РИА Новости . Иностранный эксперт и руководитель молодежного крыла партии «За свободу» из Аргентины Пабло Вилас, посетивший избирательный участок в Краснодаре, отметил открытость и прозрачность хода голосования, сообщил РИА Новости его куратор в регионе Роман Старостин, сопровождающий аргентинца.

Иностранный наблюдатель остался доволен после посещения избирательного участка в центре Краснодара, отметил собеседник агентства.

"Пабло отмечает высокую явку, большое количество людей. Он впечатлён тем, как проходит избирательный процесс. По его наблюдениям, все открыто и демократично — видно, как работают члены избирательной комиссии; видно, каким образом осуществляется весь процесс голосования; все прозрачно", — сказал Старостин.

В общей сложности иностранный эксперт планирует посетить 4 избирательных участка в кубанской столице.

К полудню в Краснодаре на выборах президента России проголосовали около 19,7% избирателей. Этот показатель превышает данные на прошлых президентских выборах 2012 года более чем на 1,5%.

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