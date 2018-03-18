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Наблюдатель из Афганистана рассказал о выборах в России
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Наблюдатель из Афганистана объявил об отсутствии нарушений на выборах в России 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Наблюдатель из Афганистана Эхлас Тамим Мохаммад не заметил нарушений на выборах президента России в Крыму, передает РИА Новости.
«Я руковожу большим молодежным движением в Афганистане и преподаю в университете. Меня пригласили как международного наблюдателя следить за ходом выборов в крымской республике. С утра мы уже посетили несколько участков в Ялте и Симферополе», — цитирует Мохаммада «Крымская газета».
Как сообщает телерадиокомпания «Крым», нарушений на полуострове также не увидел шведский наблюдатель Кристофер Валандер: «Никаких нарушений не видели нигде. Все делается абсолютно профессионально и порядочно».
РИА Новости отмечает, что большинство международных наблюдателей из Франции, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, Сербии, Афганистана, Малайзии, США и других стран прибыли в Крым впервые.
Иностранные наблюдатели работают также и в других регионах. Так, ответственный за международные отношения в парламенте бразильского города Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима хорошо оценил работу избирательных участков в Красноярске, сообщает НИА-Красноярск.
Выборы президента России в Крыму проходят впервые с момента присоединения республики. В выборах главы государства 18 марта участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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